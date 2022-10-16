На Красносельском шоссе ранее судимый мужчина открыл стрельбу по детской площадке

В субботу днем правоохранители Красносельского района получили сообщение о стрельбе на Красносельском шоссе, у дома 56. Заявительница уточнила, что злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке, сама она тоже была с ребенком.

Как стало известно Gazeta.SPB, 15 октября около 16:50 неизвестный мужчина на детской площадке начал стрелять из оружия, похожего на пистолет, а также наводил его в сторону 33-летней женщины, которая шла с ребенком.

Подозреваемого сразу же задержали, им оказался 29-летний гражданин, у которого изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Мужчину доставили в отделение, где составили протокол. После этого подозреваемого поместили в СПСЗЛ.

На фасаде дома есть видеонаблюдение, которое будет просмотрено. Изъятый у гражданина предмет направлен на экспертизу. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный гражданин уже был судим за кражу и лишен свободы на год. Гражданин, находясь в квартире, тайно похитил чужое имущество на сумму 60 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к правоохранительным органам Московского района обратился студент 4 курса ГМА имени Макарова, который рассказал о стрельбе у кафе на Ленсовета.