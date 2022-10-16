На Красносельском шоссе ранее судимый мужчина открыл стрельбу по детской площадке

На Красносельском шоссе ранее судимый мужчина открыл стрельбу по детской площадке
На Красносельском шоссе ранее судимый мужчина открыл стрельбу по детской площадке. Фото: Unsplash

В субботу днем правоохранители Красносельского района получили сообщение о стрельбе на Красносельском шоссе, у дома 56. Заявительница уточнила, что злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке, сама она тоже была с ребенком.

Как стало известно Gazeta.SPB, 15 октября около 16:50 неизвестный мужчина на детской площадке начал стрелять из оружия, похожего на пистолет, а также наводил его в сторону 33-летней женщины, которая шла с ребенком.

Подозреваемого сразу же задержали, им оказался 29-летний гражданин, у которого изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Мужчину доставили в отделение, где составили протокол. После этого подозреваемого поместили в СПСЗЛ.

На фасаде дома есть видеонаблюдение, которое будет просмотрено. Изъятый у гражданина предмет направлен на экспертизу. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный гражданин уже был судим за кражу и лишен свободы на год. Гражданин, находясь в квартире, тайно похитил чужое имущество на сумму 60 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к правоохранительным органам Московского района обратился студент 4 курса ГМА имени Макарова, который рассказал о стрельбе у кафе на Ленсовета.

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