Циклон «Филомена» принесет тепло в Петербург в среду

В Петербурге будет аномально теплый ноябрьский день. Последний рекорд был зафиксирован в 1926 году.

В среду, 9 сентября, в Петербург придет циклон «Филомена» и принесет с собой рекордное для ноября тепло. Уже вторую неделю в городе держится высокая температура воздуха для данного времени года. О циклоне рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Специалист пояснил, что «Филомена» сохранит в регионе облачную погоду, пройдут дожди, а продолжающееся повышение температуры выведет ее на уровень рекордных отметок. Отметка поднимется до +9…11 градусов. Последний рекорд был установлен 9 ноября 1923 года – тогда температура достигла +9,3 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург зальет атлантическими дождями: за окном будет тепло. Специалист отметил, что ветер подует юго-западный, до 10 метров в секунду.