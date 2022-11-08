Петербург зальет атлантическими дождями: за окном будет тепло

Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге. Ожидается, что в городе будет тепло и сыро.

Во вторник, 8 октября, Петербург находится под влиянием циклона. Более того, город попадет практически в его центр. Это приведет к тому, что температура воздуха будет теплее, чем обычно. Также ожидается повышенная влажность. Атлантические дожди придут в Северную столицу. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что ветер подует юго-западный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 750 мм ртутного столба. Леус пояснил, что в среду, 9 ноября, в Петербурге будет пасмурно, дождливо, но по-прежнему тепло.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, какое варенье самое полезное. Комментарий дала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.