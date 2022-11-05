Петербуржцам рассказали, какое варенье самое полезное

Петербуржцам рассказали о пользе разного варенья. Дело в том, что 5 ноября отмечается его день.

В петербургском отделении Роспотребнадзора в День варенья, 5 ноября, рассказали, какие фруктовые закатки наиболее полезные для здоровья. Комментарий дала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по региону.

При простуде поможет малиновое варенье – в нем высокое содержание салициловой кислоты, более того, оно поможет сбить температуру. Смородиновое же полезно для укрепления сосудов, его рекомендуют есть в холодное время года. Вишневое варенье богато витаминами и кислотами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургском Роспотребнадзре рассказали о правилах перехода на здоровое питание. Ряд простых советов поможет улучшить физическое состояние.