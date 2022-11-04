В петербургском Роспотребнадзре рассказали о правилах перехода на здоровое питание

Петербуржцам рассказали, как сделать свой рацион здоровее. Ряд простых советов поможет улучшить физическое состояние.

В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, с чего начать, чтобы перейти на здоровое питание. Прежде всего, пища должна быть источником энергии, а не лишнего веса. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по Северной столице.

Во-первых, стоит ограничить употребление соленого, сладких напитков, кондитерских изделий, колбасы, копченостей и спиртного, избегать жирной пищи и избыточного потребления калорий. В ведомстве посоветовали заменить продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные. Не надо лишать себя разнообразия, а здоровых привычек нужно придерживаться и вне дома.

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