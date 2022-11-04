Врач раскрыл, от каких продуктов кровь становится гуще

Специалист рассказал, чего лучше не есть чтобы кровь не сгущалась. Это чревато варикозом.

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал, какие продукты способствуют сгущению крови. Информацией об этом специалист поделился в беседе с «Московским комсомольцем». Врач пояснил, что сгущение крови чревато варикозом, тромбофлебитом, инфарктом и множеством других проблем.

Кутушов рассказал, что кровь густеет при недостатке белков и аминокислот, поэтому в рационе обязательно должно быть мясо (нежирные сорта, индейка или курица), рыба (морская), молочные продукты и яйца. С осторожностью следует есть жирное мясо, газировку, консервы, бананы, картофель, гречку, боярышник и сахар.

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