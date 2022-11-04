Врач предупредила о риске цирроза печени из-за чрезмерного употребления лекарств

Врач предупредила о риске цирроза печени из-за чрезмерного употребления лекарств
Фото: Pxhere

Специалист рассказала о вреде лекарств для печени. Лечась от одного недуга без врача, можно приобрести еще один.

Врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала, какой вред может нанести организму чрезмерное употребление лекарств. Печень обладает функцией обеззараживания токсических веществ в организме. Поэтому через нее проходят в том числе препараты. Именно по ней может ударить бесконтрольный прием таблеток.

В беседе с «Газетой.ru», на данный момент большинство лекарств находятся для пациентов в свободном доступе. Употребления большого количества антибиотиков, противоглистных, противогрибковых и других лекарств может даже привести к циррозу печени или печеночной недостаточности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Хафизов рассказал, как безвредно пользоваться подогревом сидений в авто. Врач рассказал, почему вредны сидения с подогревом. Однако можно их использовать безвредно.

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Врач предупредила о риске цирроза печени из-за чрезмерного употребления лекарств