Врач Хафизов рассказал, как безвредно пользоваться подогревом сидений в авто

Врач рассказал, почему вредны сидения с подогревом. Однако можно их использовать безвредно.

Акушер-гинеколог Алмаз Хафизов рассказал, как без вреда для здоровья использовать подогрев сидений, присутствующий во многих автомобилях. Дело в том, что длительное воздействие тепла в районе таза опасно для мужчин и женщин. Особенно это касается людей, перенесших воспаления, такие как простатит и цистит.

В беседе с RT специалист пояснил, что на данный момент практически любой автомобиль имеет систему подогрева сидений. Для российских погодных условий функция полезная, но лишь на первый взгляд. При неправильном использовании можно себе навредить. Хафизов порекомендовал включать ненадолго подогрев перед тем, как сесть в машину, после сразу же выключать.

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