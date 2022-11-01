Автоэксперт рассказал, почему опасно покупать зимнюю резину с рук

Специалист рассказал, почему стоит отдавать предпочтение новым зимним покрышкам. Есть важный нюанс.

Главный редактор автомобильного издания Максим Федоров рассказал, почему опасно покупать с рук зимнюю резину. Дело в том, что в Петербурге уже начинаются заморозки. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов уже предупредил автомобилистов о необходимости менять резину.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», автоэксперт пояснил, что шины – «скоропортящийся» продукт. Покрышки стремительно теряют качество, поэтому нужно делать выбор в пользу новых, а не б/у. Резина со временем иссыхается. Очень важно, чтобы она была мягкой. У новых покрышек данное свойство выражено сильнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 марта 2023 года российских автомобилистов будут штрафовать за резину не по сезону. В России собираются начать штрафовать водителей за покрышки не по сезону. Мера должна вступить в силу 1 марта 2023 года.