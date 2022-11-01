С 1 марта 2023 года российских автомобилистов будут штрафовать за резину не по сезону

В России собираются начать штрафовать водителей за покрышки не по сезону. Мера должна вступить в силу 1 марта 2023 года.

В России с 1 марта 2023 года автомобилистов планируют штрафовать за летнюю резину в зимние месяцы. Это касается и шипованных покрышек летом. Об этом журналистам сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как передает «Коммерсант», в МВД возобновили работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых нельзя использовать авто. Документ должен вступить в силу 1 марта 2023 года. В связи с погодными условиями, регионам позволят самостоятельно регулировать, когда принуждать водителей «переобуваться».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как быть со штрафами на уже проданное авто. Автоэксперт Святослав Данилов объяснил, что делать если приходят штрафы за нарушение ПДД на уже проданное авто.