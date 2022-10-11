Петербуржцам рассказали, как быть со штрафами на уже проданное авто

Петербуржцам рассказали, как быть со штрафами на уже проданное авто
Фото: Unsplah

Автоэксперт Святослав Данилов объяснил, что делать если приходят штрафы за нарушение ПДД на уже проданное авто

По информации телеканала «Санкт-Петербург», эксперт Святослав Данилов рассказал, как действовать в случае, если вам пришли штрафы за нарушение ПДД на авто, несмотря на его продажу.

Дело в том, что такие штрафы могут приходить в случае, если новый собственник не поставил автомобиль на учет. Получается, что информация в базе данных ГИБДД не обновилась, а все зафиксированные камерами нарушения приписываются прежнему владельцу.

Закон гласит, что новый владелец должен поставить купленный автомобиль на учет в течение десяти дней. Проблем у продавцов возникнуть не должно, если поддерживать с покупателем постоянный контакт. Убедиться в том, что автомобиль был успешно переоформлен, можно на сайте ГИБДД или Российского союза автостраховщиков по истечению срока.

Эксперт успокоил автолюбителей: несправедливо назначенный штраф можно обжаловать в течение 10 дней, в том числе через сайт ГИБДД. В качестве доказательства нужно предоставить договор, в котором указана продажа автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что около 1500 петербуржцев подали заявки на оформление парковочных разрешений.

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