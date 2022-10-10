Около 1500 петербуржцев подали заявки на оформление парковочных разрешений

Около 1500 петербуржцев подали заявки на оформление парковочных разрешений
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге жители города за неделю подали около 1500 заявок на оформление абонементов.

Как сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту, для удобства горожан были разработаны несколько форматов подачи заявки. Подать заявку на оформление парковочного разрешения можно через личный кабинет регионального портала «Госуслуги» или в МФЦ. Срок обработки заявлений составляет десять рабочих дней, а стоимость самого разрешения – 1800 рублей.

Узнать подробную информацию о процессе оформления абонементов можно на сайтах комитета по транспорту, СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга», а также на Интернет-портале парковочного пространства.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что автоэксперт назвал самое безопасное место в автомобиле.

парковочные разрешения


 

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