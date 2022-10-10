Автоэксперт назвал самое безопасное место в автомобиле

Самым безопасным местом в автомобиле считается заднее сиденье справа, так называемое «капитанское место», заявил вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин.

Шапарин пояснил, что речь идет не только про комфорт, так как с «капитанского места» удобнее выходить из машины в сторону тротуара, но и про безопасность.

ДТП с наиболее серьезными последствиями обычно происходят при неудачных обгонах. В первую очередь пострадать может левая часть автомобиля, передает радио Sputnik.

Автоэксперт напомнил, что даже если пассажир выбрал наиболее безопасное место, ему стоит придерживаться и другими мерами предосторожности. В частности, все пассажиры должны быть пристегнуты, напомнил он.

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