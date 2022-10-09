В Петербурге 1-й Инженерный мост чуть не снес крышу парома

Утром 9 октября в мост на пересечении рек Мойки и Фонтанки врезался паром. Арка оказалась настолько низкой, что судно застряло, практически, как Винни Пух в известной сказке.

В воскресенье утром в Петербурге паром врезался в мост. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

Один из свидетелей происшествия запечатлел его на видео и выложил в сеть с подписью «водно-транспортное происшествие на пересечении Фонтанки и Мойки. Пострадал 1-й Инженерный мост и сарайчик». Комментаторы, обсуждая происходящее, называли случившейся «типичной питерской аварией» и отмечали, что такие инциденты происходят на 1-м Инженерном мосту довольно часто