Скрывавшийся от полицейской погони лихач на Алексея Васильева переворотом машины прикончил двоих пассажиров

Скрывавшийся от полицейской погони лихач на Алексея Васильева переворотом машины прикончил двоих пассажиров
Фото: unsplash

В Лужском районе Ленобласти 18-летний лихач бех прав врезался в дерево в кювете и перевернулся, спасаясь от преследования экипажа полиции. В результате ДТП оба пассажира авто погибли — один на месте, другой в реанимации.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 8 октября на улице Алексея Васильева произошла автокатастрофа из-за водителя, удиравшего от полицейской погони. Молодой человек 18-и лет двигался от улицы Победы к Комсомольскому проспекту, управляя KIA без прав. Его преследовал экипаж полиции на Lada с включенными проблесковыми маяками и звуковой сиреной.

Мужчина не справился с управлением и на левом закруглении съехал с дороги в кювет. Там KIA врезалась в дерево и опрокинулась на крышу. Находящиеся в машине пассажиры не смогли пережить такого кульбита — один из пассажиров 28-и лет скончался на месте, второй, 20-летний молодой человек, попал в реанимацию в тяжелом состоянии и умер уже там.

Самого водителя госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что водителю, который устроил ДТП с Собчак в Сочи вынесли приговор.

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