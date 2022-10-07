Водителю, который устроил ДТП с Собчак в Сочи вынесли приговор

Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который устроил смертельное ДТП. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на три года.

В суде водитель автомобиля Mercedes S500 признал вину и раскаялся в содеянном. В последнем слове он заявил, что готов возместить ущерб пострадавшей семьи и попросил суд не лишать его свободы, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Напомним, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной водитель Mercedes S500 выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen Polo.

Пассажирка Volkswagen скончалась на месте ДТП, еще два человека попали в больницу, один из них был в тяжелом состоянии. В Mercedes S500 ехали четыре человека среди них была Ксения Собчак.

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