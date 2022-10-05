Экспертиза подтвердила гибель Анастасии Кочервей в акватории Финского Залива

В Северной Столице продолжается расследование уголовного дела по факту гибели звезды «Дома-2».

По информации пресс-службы Следственного комитета, специалисты получили биологические образцы от родственников погибшей и подтвердили, что в Дудергофском канале нашли тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей.

Расследование уголовного дела продолжается. В его рамках была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая показала, что женщиной из акватории Финского залива является петербурженка 1993 года рождения. Следователи Северной Столицы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, что обстоятельства смерти звезды до сих пор находятся под завесой тайны. Доподлинно неизвестно, был ли это несчастный случай. Однако признаки насильственной смерти на теле Кочервей отсутствовали.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в одной из рек Северной столицы обнаружили тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей., что