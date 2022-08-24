В реке Петербурга нашли мертвую участницу «Дома-2»

В одной из рек Северной столицы обнаружили тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей. Опознание еще не проводилось.

Подруга погибшей подтвердила, что девушку нашли мертвой в Петербурге. Об этом пишет «360». На опознание отправится мать Кочервей.

Подруга погибшей девушки рассказала, что Кочервей пропала, а до этого у нее были какие-то проблемы в Москве. Предполагается, что звезду преследовал неизвестный мужчина, который хотел с ней расправиться.

Также у покойной были проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья хотели с помощью телешоу собрать денег ей на лечение и даже нашли работу в соцсетях, но, увы, не получилось. В Краснодаре девушка продала квартиру, где живет ее мать, после чего купила новую в Петербурге.

«Я даже не удивилась, что это произошло. Знала, что этим все закончится. Перестала общаться, потому что человек меня предал», — поделилась. судя по всему, бывшая подруга.

Известно, что несколько недель назад погибшая еще выходила на связь и выглядела нормально.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что порноактриса, тиктокерша и тату-мастер Анастасия Гришман была найдена мертвой на съемной квартире. У 26-летней девушки зафиксировали множественные ранения шеи.