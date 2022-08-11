Стали известны подробности жестокого убийства тиктокерши Анастасии Гришман

Известная в своих кругах порноактриса, тиктокерша и тату-мастер Анастасия Гришман (или Анастасия Хамловская) была найдена мертвой на съемной квартире. У 26-летней девушки зафиксировали множественные ранения шеи.

Тревожный звонок

Гришман перестала выходить на связь 2 августа. По прошествии нескольких дней одна из ее близких подруг отправилась в полицию и заявила о пропаже девушки. Так, 9 августа правоохранители оказались на Южном шоссе, 55 у погибшей на съемной квартире, в которой она проживала. Зайдя внутрь, специалисты увидели страшную картину: мертвая тиктокерша лежала в ванной комнате. Девушку ударили ножом, как минимум, 6 раз.

По заключению экспертов, смерть наступила чуть больше недели назад, то есть как раз тогда, когда пропала Гришман. Но тут есть некоторая странность: все это время кто-то вел социальные сети девушки, проводил розыгрыши и собирал деньги.

Подозреваемый с темной историей

В настоящий момент по подозрению в убийстве Анастасии задержан ее бойфренд, уроженец Омской области, 24-летний Дмитрий. Известно, что в прошлом у молодго человека уже были проблемы с законом. Так, в 2014-м его судили за кражу, в 2017-м — за уклонение от армии.

Известно, что об убийстве тиктокерши ее подруге рассказал сам Дмитрий. По его словам, девушка уже давно думала об этом и, будто бы, сама стала инициатором произошедшего. Подозрительное признание появилось и в социальной сети молодого человека. Историю по его просьбе якобы выложила знакомая.

«Поймите, тут всё сложнее. Это была ни ссора, ни шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился. Это ужасно, просто отвратительно, я не могу от этого отойти, и меня трясёт. Дима на самом деле хороший человек», — говорится в заявлении.

Еще одна сторона, некогда близкая с Дмитрием, его бывшая девушка Маргарита поделилась с 78.ru своим мнением о нынче подозреваемом в убийстве экс-бойфренде.

«Ну да он такой… Когда он не в духе, может руку поднять, ещё что-то. Я, если честно, до последнего думала, что это неправда», — заключила девушка.

Как стало известно Gazeta.SPB, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пресс-службе СК РФ по Петербургу добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения и предъявления ему обвинения, он находится в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржца задержали после того, как из окна его квартиры выпрыгнула женщина.