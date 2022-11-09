В Мариинском театре трижды за ноябрь состоится опера Прокофьева «Война и мир»

В Мариинском театре в третий раз поставят оперу Прокофьева «Война и мир». С 2000 года ее преобразовали в спектакль.

В 2022 году в Мариинском театре решили большую часть репертуара посвятить Сергею Прокофьеву. До конца года горожане и гости города смогут посетить оперы и балеты композитора, симфонические и инструментальные сочинения. Одним из главных событий станет исполнение самого масштабного сочинения Сергея Прокофьева – «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского и оформлении Георгия Цыпина. Опера состоится три раза за ноябрь – 26 числа в 19:00 и 27-го в 12:00 и в 18:00 в Мариинском-2. Информацией об этом поделились в пресс-службе театра.

«Война и мир» состоится в Мариинском театре в третий раз. В первый ее поставили в 1977 году, а в третий – в 1991-м по случаю 100-летия Прокофьева. В 200 году опера преобразовалась в спектакль. Постановка стала одной из ключевых в театре и обрела мировую популярность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мариинском театре объяснили, что делать, если с температурой не пустили на спектакль.