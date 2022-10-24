В Мариинском театре объяснили, что делать, если с температурой не пустили на спектакль

В Мариинском театре объяснили, что делать, если с температурой не пустили на спектакль. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В Мариинском театре объяснили, что делать, если с температурой не пустили на спектакль. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Не так давно стало известно, что в Мариинском театре не требуют ношения масок, но все еще измеряют температуру, несмотря на отмену дополнительных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в Петербурге. При этом было непонятно, как быть зрителям, которых на спектакль не пустили, и вернут ли им денежные средства. В театре прояснили этот вопрос.

Пресс-служба Мариинского театра рассказала «Мойке78», что есть 2 способа решения проблемы. Так, можно либо сдать билет, либо обменять его на более поздние даты.

Отмечается, что в случае, если у зрителя, пришедшего на спектакль, обнаружат повышенную температуру, ему нужно до начала спектакля оформить документы на возврат средств за приобретенные билеты. Кроме того, театр может предложить зрителю варианты посещения другого спектакля с билетами этой же ценовой категории, но в более поздние даты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Мариинском театре продолжают измерять температуру у посетителей. Объясняют это тем, что проверка осуществляется в связи «со стандартом безопасности деятельности учреждений культуры при COVID-19».