В Мариинском театре не заставляют носить маски, но с температурой отправляют домой

В Мариинском театре не заставляют носить маски, но с температурой отправляют домой. Фото: Мариинский театр

В Мариинском театре не заставляют носить маски, но с температурой отправляют домой. Фото: Мариинский театр

В петербургском Мариинском театре продолжают измерять температуру у посетителей, при этом вернут ли денежные средства в случае, если ее найдут и отправят домой, не сообщается. Тем не менее, маски надевать в заведении больше не просят.

Один из читателей «Мойки78» сообщил о недавней проверке температуры у зрителей, пришедших в Мариинский театр. Ее искали при входе на новую сцену у всех, кто шел на балет «Дон Кихот». Уточняется, что маски не просят надевать даже в порядке обычной рекомендации.

В настоящее время на территории Петербурга действуют условия полного снятия ковид-ограничений, поэтому подобные меры предосторожности в Мариинском театре вызывают вопросы у зрителей. Сейчас температуру не проверяют даже в больницах.

В пресс-службе Мариинского театра изданию объяснили , что проверка осуществляется в связи «со стандартом безопасности деятельности учреждений культуры при COVID-19». Информируется, что зрители и работники, у которых зафиксируют повышенную температуру, в театр не допускаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге теперь необязательны.