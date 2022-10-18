В Мариинском театре не заставляют носить маски, но с температурой отправляют домой

В петербургском Мариинском театре продолжают измерять температуру у посетителей, при этом вернут ли денежные средства в случае, если ее найдут и отправят домой, не сообщается. Тем не менее, маски надевать в заведении больше не просят.
Один из читателей «Мойки78» сообщил о недавней проверке температуры у зрителей, пришедших в Мариинский театр. Ее искали при входе на новую сцену у всех, кто шел на балет «Дон Кихот». Уточняется, что маски не просят надевать даже в порядке обычной рекомендации.
В настоящее время на территории Петербурга действуют условия полного снятия ковид-ограничений, поэтому подобные меры предосторожности в Мариинском театре вызывают вопросы у зрителей. Сейчас температуру не проверяют даже в больницах.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге теперь необязательны.