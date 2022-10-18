В Петербурге отменили санитарно-профилактические мероприятия против коронавирусной инфекции

В Петербурге отменили санитарно-профилактические мероприятия против коронавирусной инфекции. Фото: unsplash

В Петербурге отменили санитарно-профилактические мероприятия против коронавирусной инфекции. Фото: unsplash

Дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Северной столице больше необязательны.

Соответствующее постановления подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. Оно вступило в силу 17 октября 2022 года.

Таким образом, теперь при входе в учреждение не будет необходимости осуществлять термометрию, обрабатывать руки антисептиком, осуществлять дополнительную уборку, регулярно проветривать помещения и исключать массовые мероприятия в коллективах.

Кроме того, отменяется проведение дополнительных санитарно-профилактических мероприятий в учреждениях социальной защиты населения Петербурга.

Дополнительную профилактику против коронавирусной инфекции ввели на территории Петербурга в марте 2020 года. Сейчас она остается только как рекомендация в период подъёма заболеваемости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Минздраве заявили о двойном снижении риска заражения коронавирусом благодаря тщательному мытью рук.