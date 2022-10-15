Эксперт Минздрава призвал россиян мыть руки для двойного снижения риска заболевания COVID-

Эксперт Минздрава призвал россиян мыть руки для двойного снижения риска заболевания COVID-
Фото: unsplash

В Минздраве заявили о двойном снижении риска заражения ковидом благодаря тщательному мытью рук. Мыть руки нужно не менее 20 секунд с обязательным использованием мыла.

По информации ТАСС, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин заявил, что мытье рук снижает вероятность заболевания коронавирусной инфекцией в два раза. По его словам, мытье рук особенно важно для предотвращения заболевания кишечными и респираторными инфекциями, а также некоторых кожных инфекций, возбудители которых могут длительное время сохранять свою жизнеспособность на поверхности предметов.

«Результаты метаанализа исследований продемонстрировали важность и высокую значимость гигиены рук в снижении риска заболевания COVID-19 приблизительно в два раза за счет мытья рук», — отметил Полибин.

По словам эксперта, правильное мытье рук может уменьшить количество случаев заболеваний кишечными инфекциями на 23-40% среди населения, а среди лиц с ослабленной иммунной системой — на 58%.

Полибин отметил, что правильное мытье рук предусматривает продолжительность не менее 20 секунд с обязательным использованием мыла.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что коронавирусный индекс достиг рекордного минимума с середины февраля.

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