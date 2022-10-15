Коронавирусный индекс достиг рекордного минимума с середины февраля

Covindex упал до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля.
По информации РИА Новости, специалисты подсчитали, что коронавирусный индекс с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов — до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля. Само снижение оказалось самым резким с начала апреля 2022 года.
Этот индекс отражает картину потребления наиболее востребованных у россиян товаров на фоне пандемии. В «корзину» расчета индекса вошли цены на семь товаров-символов пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
Так на прошлой неделе средний чек вырос на 3% только по антисептикам. По всем остальным товарам он снизился от 6% до 16%. Таким образом, Covindex снизился на 6 пунктов — в последний раз меньшее значение индекса зафиксировали 20 февраля.
«Коронавирус продолжает уходить из текущей повестки российского потребителя», — подвели итог исследования аналитики «Платформы ОФД».
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