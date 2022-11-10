Смольный: для уборки дворов зимой в Петербурге наймут более 4,3 тысячи дворников

Для уборки Санкт-Петербурга зимой 2022-2023 года будут наняты дополнительно более 4,3 тысячи дворников, а также 1,2 тысячи механизаторов. Об этом рассказал ТАСС председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов.

Как отметил собеседник агентства, сейчас в штате сейчас чуть меньше 5 тысяч дворников. При этом в Северной столице наблюдается серьезный дефицит работников ручного труда, а также проблемы с техникой. Прошлогодней зимой вопрос о нехватке кадров уже поднимался: конце зимы-2022 в Северной столице не хватало 10 тысяч дворников.

Согласно утверждениям Олега Зотова, компании, отвечающие за уборку внутриквартальных территорий, в настоящий момент имеют в своем распоряжении порядка 500 единиц техники в далеко не лучшем состоянии. Он также добавил, что зарплата специалистов ручного труда будет начинаться от 49 тысяч рублей в месяц, для механизаторов – от 77 тысяч рублей. При этом для них в 2023 году будет проведен ремонт помещений:

«В следующем году в бюджете Петербурга предусмотрено порядка 2,5 млрд рублей на ремонт помещений, где механизаторы и дворники переодеваются и располагаются, проводят свое обеденное время», – уточнил собеседник агентства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что В Петербурге переходят на новую систему уборки снега внутри кварталов.