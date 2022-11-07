В Петербурге переходят на новую систему уборки снега внутри кварталов

В текущем году процесс уборки снега на внутриквартальных территориях Санкт-Петербурга будет осуществляться по новой системе.

Как объяснили в пресс-службе администрации Северной столицы, уборкой займутся городские организации. С этой целью уже была проведена самая масштабная закупка коммунальной техники за всю современную историю Санкт-Петербурга.

«В рамках перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий город закупил 1186 единиц техники российского и белорусского производства, а также более 400 единиц навесного оборудования», – уточнили в пресс-службе Смольного.

Согласно опубликованной информации, к зимнему сезону в жилищном агентстве Выборгского района уже подготовили 70 тракторов, 16 минипогрузчиков и 11 единиц прицепного оборудования.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге обработали дороги противогололедными материалами.