В Петербурге обработали дороги противогололедными материалами

В Петербурге обработали дороги противогололедными материалами
Фото: Мойка78/Валентин Егошин

В связи с появлением первого снега и заморозок в выходные дороги Санкт-Петербурга начали обрабатывать противогололедными материалами. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

«Еще до наступления неблагоприятных погодных условий улицы в превентивном порядке начали обрабатывать солевыми растворами», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».

Отмечается, что при обработке улиц особое внимание уделяется сложным участкам: мостам, спускам, подъемам, крупным перекресткам и подходам к социально важным объектам.

Жителей Санкт-Петербурга призывают быть осторожными на дорогах и считаться с наступающей зимой. Согласно данным, опубликованным пресс-службой управления ГИБДД по Северной столице, за минувшие выходные произошло 916 ДТП, из которых 34 – с пострадавшими.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге неделя начнется с потепления до +7 градусов и дождей.

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