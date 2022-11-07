В Петербурге неделя начнется с потепления до +7 градусов и дождей

Влияние циклона обеспечит потепление в Санкт-Петербурге 7 ноября. Он же станет причиной возникновения плотных облаков, дождей и усиления ветра.

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует тёплый сектор циклона, центр которого окажется над юго-западом Скандинавии», – рассказал в своем telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как сообщил эксперт, температура воздуха в Северной столице сегодня составит +5…+7 градусов, в области диапазон несколько шире: +3…+8 градусов – на 2-3 градуса выше климатической нормы. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Также отмечается понижение атмосферного давления вплоть до 756 мм рт. ст.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что новая неделя встретит петербуржцев крепким ветром до 15 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе главного управление МЧС по Северной столице.