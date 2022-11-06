Новая неделя встретит петербуржцев крепким ветром до 15 м/с

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в начале рабочей недели. Понедельник встретит петербуржцев крепким ветром.

О приближающемся ветре сообщило главное управление МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели и синоптики предупреждают, что в понедельник, 7 ноября, в Петербурге поднимется сильный ветер. Местами он усилится до 15 метров в секунду.

Однако погода найдет, чем порадовать петербуржцев. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аномальное потепление отложит зиму в Петербурге. Температура с каждым днем будет все сильнее повышаться и ко вторнику достигнет +7…+9 градусов. В целом, на улице всю рабочую неделю будет на 3-6 градусов теплее положенного.