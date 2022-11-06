Вильфанд: аномальное потепление отложит зиму в Петербурге

Зима нагрянет в Петербург позже обычного. Жителей города ждут еще несколько дней аномального тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал в беседе с ТАСС, что зимы в Петербурге не будет еще как минимум неделю. Она откладывается из-за повышения температуры воздуха выше нормы.

Потепление в Северной столице начнется уже 6 ноября. Температура с каждым днем будет все сильнее повышаться и ко вторнику достигнет +7…+9 градусов. В целом, на улице всю рабочую неделю будет на 3-6 градусов теплее положенного.

По данным Гидрометцентра, в среду воздух прогреется до 6 градусов, в четверг — 7 градусов, а в пятницу — 9 градусов.

Ранее Мойка78 сообщала, что синоптик рассказал, что принесет Петербургу циклон Nele. Контраст температур между холодным антициклоном и приходящим с запада теплым и влажным воздухом будет основным фактором снег.