Синоптик рассказал, что принесет Петербургу циклон Nele

Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о надвигающимся циклоне. Значительно погода не изменится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал горожанам о циклоне Nele, надвигающимся на Северную столицу. Вместе с собой он принесет мокрый снег, сразу после которого пройдут дожди. Информацией об этом специалист поделился в своем телеграм-канале.

Колесов отметил, что циклон Nele небольшой, но контраст температур между холодным антициклоном и приходящим с запада теплым и влажным воздухом будет основным фактором снега. Значительных изменений в погоде не ожидается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что субботний день порадует петербуржцев отсутствием осадков. Жители и гости города смогут провести выходной с комфортной погодой. Температура воздуха также будет умеренной, соответствующей сезону.