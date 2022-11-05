Субботний день порадует петербуржцев отсутствием осадков

Суббота, 5 ноября, пройдет в Петербурге без дождей. Тучи могут стянуться ближе к ночи.

В субботу, 5 ноября, в Петербурге не ожидается дождя. Жители и гости города смогут провести выходной с комфортной погодой. Температура воздуха также будет умеренной, соответствующей сезону. Об этом свидетельствуют данные Росгидрометцентра России.

Петербуржцы могут выбраться на прогулку без дождевиков и зонтов. Осадков в осенний день не ожидается. Ветер будет умеренным, юго-восточным. Атмосферное давление поднимется незначительно выше нормы. Ближе к ночи небо может затянуть тучами, что приведет к небольшому дождю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выходные в Петербурге будут холодными из-за антициклона. Воздушная масса станет причиной для снижения температуры. В воскресенье, 6 ноября, в городе станет теплее. Кроме того, вместе с повышением атмосферного давления придут и осадки.