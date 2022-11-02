Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут холодными из-за антициклона

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, выходные будут холодными из-за антициклона, надвигающегося с северо-востока.

Как сообщает МК в Питере, холодная воздушная масса станет причиной для снижения температуры уже в четверг, 3 ноября. При этом осадки и облачность не ожидаются, как и сильный ветер.

К ночи температура в центре Северной столицы может упасть до +3…+5 градусов. Также отмечается, что в воскресенье, 6 ноября, в Санкт-Петербурге станет теплее. Кроме того, вместе с атмосферным городом придут и осадки.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, когда в петербуржцы увидят первый снег. Как заявил Александр Колесов, снег не выпадет в городе раньше третьей декады ноября, но осадки начнутся скоро. При этом в восточной части Ленинградской области уже успел образоваться снежный покров.