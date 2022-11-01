Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег

Специалист оценил, когда в Петербурге выпадет снег. В ближайшее время в городе будет дождливо.

Синоптик Александр Колесов рассказал жителям Петербурга, когда им ждать первого снега. В ближайшее время в городе на Неве начнутся дожди, но первые зимние осадки не заставят долго ждать. Снег горожанам пообещали в третьей декаде ноября.

Как сообщает Мойка78, в течение следующих пары недель ожидается дождь и небольшое похолодание. Первого снега не стоит ждать раньше третьей декады ноября. Прогнозы пока что предварительные, ситуация может перемениться. При этом в восточной части Ленинградской области уже образовался снежный покров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик Колесов назвал 19 октября самым холодным днем месяца. Главный синоптик Петербурга прокомментировал невероятно холодную среду этой недели, назвав ее самым холодным днем октября.