Синоптик Колесов назвал 19 октября самым холодным днем месяца

Главный синоптик Петербурга прокомментировал невероятно холодную среду этой недели, назвав ее самым холодным днем октября.
Синоптик Михаил Колесов рассказал петербуржцам, бывали ли когда-нибудь в городе настолько холодные октябрьские дни, как 19 октября. По его словам, в ближайшее время в Петербурге покажется солнце, хотя облачности все еще много — уходит зона с осадками с последней юго-восточной части города.
«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге очень холодный – самый холодный в октябре этого года», — поделился наблюдениями синоптик.
Михаил Колесов уточнил, что сейчас температура воздуха еще не дошла до +6 градусов, а максимум температуры будет сегодня в Санкт-Петербурге в районе +7 градусов.
«Кстати, в прошлом и позапрошлом году в этот день было еще холоднее, температура воздуха днем держалась в районе +4 гр», — отметил Колесов.
Предстоящие дни останутся холодными: по Ленинградской области в ночные часы местами встретятся отрицательные температуры до -2 градусов, но днем станет немного теплее — до +8..+9 градусов.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что циклонический вирь принесет в Петербург холода 19 октября.