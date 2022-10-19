Синоптик Колесов назвал 19 октября самым холодным днем месяца

Синоптик Колесов назвал 19 октября самым холодным днем месяца
Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Главный синоптик Петербурга прокомментировал невероятно холодную среду этой недели, назвав ее самым холодным днем октября.

Синоптик Михаил Колесов рассказал петербуржцам, бывали ли когда-нибудь в городе настолько холодные октябрьские дни, как 19 октября. По его словам, в ближайшее время в Петербурге покажется солнце, хотя облачности все еще много — уходит зона с осадками с последней юго-восточной части города.

«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге очень холодный – самый холодный в октябре этого года», — поделился наблюдениями синоптик.

Михаил Колесов уточнил, что сейчас температура воздуха еще не дошла до +6 градусов, а максимум температуры будет сегодня в Санкт-Петербурге в районе +7 градусов.

«Кстати, в прошлом и позапрошлом году в этот день было еще холоднее, температура воздуха днем держалась в районе +4 гр», — отметил Колесов.

Предстоящие дни останутся холодными: по Ленинградской области в ночные часы местами встретятся отрицательные температуры до -2 градусов, но днем станет немного теплее — до +8..+9 градусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что циклонический вирь принесет в Петербург холода 19 октября.

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