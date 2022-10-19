Циклонический вирь принесет в Петербург холода 19 октября

Петербургский синоптик предупредил: 19 октября Санкт-Петербург окажется в холодном тылу циклона — самое время доставать из шкафов шарфы, шапки и перчатки.

Синоптик Михаил Леус рассказал петербуржцам, какой погоды ждать от это среды, 19 октября. По его словам, сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тыловой части циклонического вихря.

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, а ветры северных румбов принесут к берегам Невы более холодные воздушные массы», — отметил Леус.

Температура воздуха в этот день в Петербурге составит всего +5…+7 градусов, а в Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер будет дуть с севера 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

К счастью, на следующей день в Петербурге будет немного теплее и обойдется без существенных осадков.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Колесов рассказал, когда в Северной столице перестанут идти дожди.