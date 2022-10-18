Колесов рассказал, когда в Северной столице перестанут идти дожди

Колесов рассказал, когда в Северной столице перестанут идти дожди
Колесов рассказал, когда в Северной столице перестанут идти дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась, но дождь все еще идет, правда, по словам специалиста, с перерывами.

Главный синоптик города Александр Колесов заметил, что ветер ослабел, поэтому от дождя можно прятаться под зонтиком, который не будет вылетать из рук.

Сегодня в первой половине дня температура воздуха постоит в районе +9 градусов, а потом начнет понижаться. Так, в ближайшие дни она приблизится к норме как на территории Петербурга, так и на территории Ленинградской области.

Кроме того, Колесов добавил, что завтра закончится влияние циклонов, атмосферное давление начнет повышаться. Уже утром 19 октября дожди в Северной столице прекратятся, и наступит более сухой период.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во вторник Петербург будет ощущать влияние атмосферного фронта и окажется с его холодной стороны. Ожидается облачная погода и пройдут дожди.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

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