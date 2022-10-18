Ветер в Петербурге ослаб, но дожди и похолодание продолжаются

Ветер в Петербурге ослаб, но дожди и похолодание продолжаются. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ветер в Петербурге ослаб, но дожди и похолодание продолжаются. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Северная столица сегодня, 18 октября, находится в зоне атмосферного фронта.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник город будет ощущать влияние атмосферного фронта и окажется с его холодной стороны. Ожидается облачная погода и пройдут дожди.

В течение дня температура воздуха составит +8 и+10 градусов, по области эти показатели достигнут +6 и+11 градусов. Ветер западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

По словам синоптика, в среду местами снова будут идти кратковременные дожди, также прогнозируется дальнейшее понижение температуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 октября уровень воды в Неве превысил 120 сантиметров к обеду. Дамба на территории города была полностью закрыта. При этом наводнением принято считать подъем воды до отметки в 160 сантиметров и выше.