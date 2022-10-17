Уровень воды в Неве превысил 120 сантиметров

В Неве продолжает подниматься вода. Прогноз синоптиков сбывается: уровень уже вырос до 122 сантиметров.

Ведущий специалист центра «Фобос» написал в своем Telegram-канале, что к 12:50 уровень воды в реке на гидрологическом мосту у Горного института поднялся до отметки 122 сантиметров.

Более того, не ослабевает и ветер. В порывах его скорость на территории акватории Финского залива за последние 3 часа достигала 26 метров в секунду. На западе Ленинградской области скорость ветра достигала 21 метра в секунду.

Специалисты уже полностью закрыли дамбу. Теперь недоступен даже затвор судопропускного сооружения. Наводнением принято считать подъем воды до отметки в 160 сантиметров и выше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 октября на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень опасности. В связи с ухудшением погоды правительство Северной столицы просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

Также главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что вода у Горного института поднимется до 120-140 см.