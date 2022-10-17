Власти Северной столицы предупредили горожан об оранжевом уровне опасности из-за ветра

Власти Северной столицы предупредили горожан об оранжевом уровне опасности из-за ветра
Власти Северной столицы предупредили горожан об оранжевом уровне опасности из-за ветра. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 17 октября, на территории Петербурга объявлен оранжевый уровень опасности.

Петербургские власти предупредили, что по информации Росгидрометцентра с 00 часов 17 октября до 00 часов 18 октября в городе действует повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Специалисты классифицировали угрозу как «оранжевый» уровень, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

В связи с ухудшением погоды правительство Северной столицы просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также внимательность и бдительность необходимо проявлять и пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник Петербург находится в тылу циклона, ожидаются дожди и сильный ветер, также есть вероятность формирования нагонного наводнения.

новости СПб оранжевый уровень опасности усиление ветра ухудшение погодных условий


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Суздальском проспекте во время монтажа теплосетей труба рухнула на гаражи
В понедельник из петербургского аэропорта не вылетят пять самолетов
Власти Северной столицы предупредили горожан об оранжевом уровне опасности ...
В Петербурге 17 октября может сформироваться нагонное наводнение
Петербуржец нашел труп брата в комнате коммуналки на Уральской
На Варшавской мужчина начал стрелять по детской площадке с балкона
Женский «Зенит» впервые в истории взял золото чемпионата России
Косметолог оценила эффективность рецептов красоты в домашних условиях