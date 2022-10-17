Власти Северной столицы предупредили горожан об оранжевом уровне опасности из-за ветра

В понедельник, 17 октября, на территории Петербурга объявлен оранжевый уровень опасности.

Петербургские власти предупредили, что по информации Росгидрометцентра с 00 часов 17 октября до 00 часов 18 октября в городе действует повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Специалисты классифицировали угрозу как «оранжевый» уровень, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

В связи с ухудшением погоды правительство Северной столицы просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также внимательность и бдительность необходимо проявлять и пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник Петербург находится в тылу циклона, ожидаются дожди и сильный ветер, также есть вероятность формирования нагонного наводнения.