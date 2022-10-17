В Петербурге 17 октября может сформироваться нагонное наводнение

Северная столица в понедельник находится в тылу циклона, ожидаются дожди и сильный ветер.

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом 17 октября будет формироваться под влиянием тыловой части североатлантического циклона. В результате будет облачная с прояснениями погода, пройдут дожди и усилится ветер. Кроме того, ведущий специалиста центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что возможно формирование нагонного наводнения.

В течение дня температура воздуха составит +10 и +12 градусов, по области эти показатели достигнут +8 и +13 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, по словам синоптика, похолодает, пройдут кратковременные дожди, но ветер стихнет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Горожан предупредили о сильном ветре, особенно сильно он разбушуется в прибрежных районах.