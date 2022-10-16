Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 23 м/с в понедельник

Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 23 м/с в понедельник. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 23 м/с в понедельник. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На территории Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. Горожан предупредили о сильном ветре, особенно сильно он разбушуется в прибрежных районах.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан, что, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 октября ожидается усиление ветра до 18 м/с, в прибрежных районах порывы могут достигнуть 23 м/с.

В течение дня температура воздуха будет держаться на отметках до +9 до +11 градусов, пройдет дождь, атмосферное давление днем будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург остается в тёплом секторе циклона. В воскресенье могут пройти дожди, а ветер заметно усилится. В понедельник ситуация станет хуже. Объявится холодный атмосферный фронт, который усилит западный ветер, в порывах до 12-17 м/с. Появится угроза нагонным наводнением. Пройдут дожди, а температура начнёт понижаться.