Североатлантический циклон угрожает Петербургу сильным ветром и наводнением

Североатлантический циклон угрожает Петербургу сильным ветром и наводнением
Североатлантический циклон угрожает Петербургу сильным ветром и наводнением. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Северная столица остается в тёплом секторе циклона. В воскресенье могут пройти дожди, а ветер заметно усилится.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что условия погоды в городе 16 октября будут зависеть от тёплого сектора североатлантического циклона, поэтому небо постепенно закроется плотными облаками, пройдут кратковременные дожди и усилится ветер. Дневной прогрев из-за этого будет слабее.

Температура воздуха в течение дня составит +11 и +13 градусов, по области эти показатели достигнут +9 и +14 градусов. Ветер ожидается южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра ситуация станет хуже. Объявится холодный атмосферный фронт, который усилит западный ветер, в порывах до 12-17 м/с. Появится угроза нагонным наводнением. Пройдут дожди, а температура начнёт понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на выходных погода в Санкт-Петербурге начнет меняться, так как в воскресенье с запада пожалует циклон, прихвативший с собой дожди и сильный ветер.

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