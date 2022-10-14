В воскресенье новый циклон с запада испортит погоду в Петербурге

В воскресенье новый циклон с запада испортит погоду в Петербурге
В воскресенье новый циклон с запада испортит погоду в Петербурге. Фото: unsplash

На выходных погода в Санкт-Петербурге начнет меняться, так как в воскресенье с запада пожалует циклон, прихвативший с собой дожди и сильный ветер.

Главный синоптик города Александр Колесов предупредил, что окончательно поменяется погода с воскресенья на понедельник. Суббота же, по словам специалиста, будет благоприятной, осадков должно быть очень мало, а ветер прогнозируется свежий со скоростью 6-11 м/с, но с воскресенья он начнет усиливаться.

Температура воздуха, тем не менее, во все дни будет одинаковая. Днем в Санкт-Петербурге будет до +10 и +12 градусов.

С воскресенья на понедельник усиление южного, а затем западного ветра в порывах до 15-20 м/с создаст условия для подъема уровня воды в Невской губе и в реке Неве. Кроме того, атмосферный фронт принесет дожди, а в тылу этого циклона начнется похолодание и полностью осуществится уже в середине следующей недели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северной столице пока не до снега и максимум осадков, которые можно ожидать на Покров, — это небольшие дожди.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

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