Колесов объяснил, должен ли выпадать снег на Покров в Санкт-Петербурге

Петербургу пока не до снега и максимум осадков, которые можно ожидать на Покров сегодня, — это небольшие дожди. Специалист объяснил, часто ли город засыпало в этот день на протяжении всей истории.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предложил прогуляться в прошлое и вспомнить, как проходил Покров день раньше. По словам эксперта за последние десятилетия, начиная с середины прошлого века, 14 октября снежный покров наблюдался в городе только три раза.

Так, больше всего снега было зафиксировано на территории города в 1992 году. Тогда в Покров высота снега в городе составляла 4 см., а утром 15 октября набралось до 17 см.

Еще раньше рекордные осадки в 35, 6 мм выпали в 2002 году. В то время снег начал падать 9 октября, поэтому утром 10 октября высота снега составляла даже 11 см. Правда, из-за теплой погоды к 14 октября снежный слой растаял до 1 см. Чуть-чуть снега было замечено и в 2009 году.

А вот в остальные годы выпадающие осадки были в виде дождя, отметил Колесов. Самое холодное14 октября фиксируется в Ленинграде за1976 год, в то время максимальная температура днем держалась на отметке в -0.1 градусов.

В свою очередь, самый теплый Покров отмечен синоптиками в позапрошлом веке. В 1889 году температура воздуха составила +18,2 градуса, в ближайшие годы максимальная температура в +18,1 градусов фиксировалась в Петербурге 14 октября 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Петербурга могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха в пятницу составит +11 и +13 градусов, по области эти показатели достигнут +9 и+14 градусов.