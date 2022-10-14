В пятницу на территорию Петербурга циклонический вихрь принесет небольшие дожди

Санкт-Петербург остается в передней части циклона. В течение дня возможны небольшие дожди.

Сегодня, 14 октября, очередной циклонический вихрь, который приближается с запада к Скандинавии, изменит погоду. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в Северной столице будет преимущественно облачно, а местами даже пройдут небольшие дожди, несмотря на то, что до этого они не предвиделись.

Температура воздуха в пятницу составит +11 и +13 градусов, по области эти показатели достигнут +9 и+14 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В субботу местами также пройдут небольшие дожди, температура изменится незначительно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Покров день в 2022 году отметят 14 октября без снега и с теплой погодой, но синоптик предупредил, что где-то может пройти дождик.