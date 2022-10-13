В этом году Покров день будет теплым и без снега

В этом году Покров день будет теплым и без снега
В этом году Покров день будет теплым и без снега. Фото: pxhere

Покров день в текущем году отметят 14 октября без снега и с теплой погодой, но синоптик предупредил, что где-то может пройти дождик.

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, пока в атмосфере все тихо и спокойно. На территории города тепло, столбик термометра в четверг установится на отметках в +10 и +12 градусов, осадков при этом практически не будет.

Отмечается, что антициклон хоть устойчиво и стоит южнее Ленинградской области, но к выходным погода изменится.

Влияние циклона, смещающегося с запада севернее Санкт-Петербурга, начнется в воскресенье, из-за этого погода испортится, но тепло не уйдет. С ночи ожидается усиление южного ветра, а атмосферный фронт с дождями придет днем.

Ранее gazetas.pb.ru писала, что сегодня и завтра петербуржцам не нужно ждать дождей. Несмотря на то, что над городом повисли облака, осадков синоптик Михаил Леус не прогнозирует.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

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