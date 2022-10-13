В Северной столице будет облачно, но без дождей

В Северной столице будет облачно, но без дождей
В Северной столице будет облачно, но без дождей. Фото: Pxhere

Сегодня и завтра жителям Петербурга не нужно ждать дождей. Несмотря на то, что над городом повисли облака, осадков синоптики не прогнозируют.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на территории Северной столицы 13 октября условия погоды сформирует гребень антициклона, вытянувшийся с юга. Из-за этого при переменной облачности в регионе обойдётся без осадков.

В течение дня температура воздуха составит +9 и +11 градусов, по области эти показатели достигнут +7 и +12 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 14 октября, облаков в небе станет больше, отметил специалист. Тем не менее, дождей все равно не будет, а температура изменится мало.

Ране gazeta.spb.ru писала, что на территории Санкт-Петербурга снег выпадет не раньше начала ноября. В ближайшие полмесяца горожан ждет теплая погода.

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