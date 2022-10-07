Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать первый снег

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать первый снег
Фото: unsplash

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что снег выпадет не раньше начала ноября.

Колесов отметил, что кратковременный снег может появиться только с начала ноября, в конце октября температура не опустится ниже 5 градусов, передает МК в Питере.

Кроме того он добавил, что в ближайшие полмесяца петербуржцев ждет теплая погода, а вот первые холода нагрянут не раньше, чем к началу ноября.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге 7 октября погоду продолжает формировать циклон «Zydrune».

Александр Колесов снег


 

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